La scission de l’activité services d’HPE et son intégration dans DXC Technology qui interviendra le 3 avril est une bonne chose pour les partenaires et permettra de resserrer les liens avec des acteurs tels qu’Accenture et Deloitte a expliqué le vice-président du North American Enterprise Group d’HPE, Jim Merrit, au cours d’une grand- messe locale destinée aux partenaires. « Les intégrateurs systèmes basés en Inde et au-delà sont mieux disposés à travailler avec le constructeur depuis que ce dernier n’a plus en son sein une activité services managés pesant 18,87 milliards de dollars », a-t-il expliqué rapporte CRN. « Depuis que nous avons transféré notre division ES, le lien avec les partenaires est désormais plus crucial lorsqu’il s’agit de fournir des solutions intégrées et homogènes. Cela vous offre de belles opportunités », a encore déclaré le responsable devant un parterre de plusieurs centaines de partenaires. Il a indiqué qu’il souhaitait que le channel puisse doubler sa contribution à la réalisation du chiffre d’affaires sur les marchés de l’administration et, surtout, des SMB.

Rappelons que l’activité Enterprise Servicess d’HPE va fusionner le 3 avril avec la SSII CSC pour donner naissance à DXC Technology, un colosse de 195.000 salariés pesant 26 milliards de dollars de chiffre d’affaires.