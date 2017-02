Le fournisseur de solutions de sécurité et de conformité dans le cloud Qualys annonce l’ouverture de trois nouveaux centres SOC dans l’Union européenne, en Inde et en Amérique du Nord. Implantés à Amsterdam, Pune en Inde et San Jose en Californie, ces nouveaux sites marquent un nouveau tournant pour les opérations mondiales en développement de Qualys, qui compte désormais six sites répartis sur trois continents.

Chacun de ces nouveaux centres de données ajoute des ressources pour scanner des millions d’adresses IP en simultané, ce qui augmente sensiblement la capacité de Qualys à prendre en charge les plus grandes entreprises.

Amsterdam accueille le deuxième centre SOC de la société en Europe et le premier dans l’Union européenne. Le choix du lieu répond aux exigences de la directive de l’UE. Il offrira aux clients un contrôle géographique complet sur leurs données tout en se conformant à la règlementation régionale, en particulier la Règlementation générale sur la protection des données (RGPD / GDPR) édictée par l’Union.

« Ce développement de l’offre Qualys Cloud Platform nous permet de mieux servir les entreprises à travers la planète et plus particulièrement dans l’Union européenne et en Asie afin d’être compétitifs dans la nouvelle ère économique, tout en augmentant notre capacité à servir nos clients nord-américains », explique dans un communiqué Philippe Courtot, Chairman et CEO de Qualys.