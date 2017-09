Oracle va transférer le support hardware de ses différents sites européens en Roumanie rapporte The Register qui s’appuie sur une source interne souhaitant garder l’anonymat. Selon celle-ci, les équipes support du Vieux Continent comptent actuellement 424 personnes, y compris le management, dont 137 sont déjà basées en Roumanie. Restent donc 287 personnes qui risquent fort de perdre leur emploi. Les pays les plus impactés sont, dans l’ordre, l’Allemagne avec 77 personnes, l’Espagne avec 67 salariés, la France avec 55 salariés et le Royaume-Uni avec 53 personnes.

D’après un document interne à Oracle qu’ont pu consulter nos confrères, les salariés des équipes support française et italienne devraient cesser toute activité à la fin de cette année. Leurs collègues allemands et espagnols bénéficieraient quant à eux d’un répit jusqu’au deuxième trimestre 2018. Par ailleurs, le support nocturne sera confié aux équipes indiennes qui totalisent environ 200 personnes.

Interrogé par nos confrères, Oracle s’est refusé à tout commentaire.

Ces bouleversements s’inscrivent dans un vaste plan de réduction des effectifs touchant les équipes hardware de la firme californienne. Au moins 2.500 personnes, dont 964 sur le seul site de Santa Clara, sont affectées. Les équipes Solaris sont les plus touchées. Le chiffre d’affaires généré par le matériel est passé de 5,37 milliards de dollars en 2015 à 4,67 milliards de dollars en 2016 puis à 4,15 milliards de dollars lors du dernier exercice. En parallèle, l’éditeur a annoncé récemment le recrutement de 5.000 spécialistes du cloud aux Etats-Unis.