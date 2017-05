Les adeptes américains de la neutralité du net ont du souci à se faire. Donald Trump remet en effet en cause ce principe adopté en 2015 sous la présidence d’Obama. Il a d’ailleurs nommé à la tête de la FCC (le régulateur des télécoms) Ajit Pai, un ex-Verizon bien décidé à enterrer le texte. Le nouveau promu va ainsi proposer un nouveau texte visant ni plus ni moins qu’à supprimer la liberté d’internet, document qui sera discuté puis soumis au vote de l’institution. Cette dernière, qui subit des pressions de la part des opérateurs télécoms, approuvera probablement les nouvelles règles au grand dam des internautes et des grands acteurs du web, tels que Facebook, Amazon, Salesforce, Google ou Netflix.

Le risque est d’autant plus grand que deux grandes entreprises technologiques apportent leur soutien à Ajit Pai : Oracle et Cisco. Vendredi dernier, Kenneth Glueck, senior vice-président d’Oracle, a envoyé une lettre à Ajit Pai pour le féliciter de vouloir mettre fin aux règles « étouffantes » régissant la neutralité d’internet rapporte le San Francisco Chronicle. « De notre point de vue, qui est celui d’une entreprise technologique de la Silicon Valley, ce qui ne devait être qu’une simple discussion technologique sur le trafic sur les réseaux internet est devenu inexplicablement une bataille politique hautement exagérée, très éloignée de la réalité technique, économique et consumériste », écrit-il. Dans une interview accordée à nos confrères il a tenu à préciser que « les acteurs identiques faisant des choses identiques devaient être traités de manière identique », ajoutant qu’il « fallait réfléchir à la manière dont les gens utilisaient actuellement internet », laissant ainsi entendre qu’il était favorable à un internet à plusieurs vitesses. Il souhaite notamment que Google soit soumis aux mêmes règles que les opérateurs télécoms.

Jeff Campbell, un des vice-présidents de Cisco, a quant à lui indiqué sur le blog de l’équipementier qu’il espérait que le point de vue d’Ajit Pai soit « le premier pas dans la création une fois pour toute d’une régulation légère et soutenable pour internet ».

« Eliminer les protections de la neutralité du net va déboucher sur un internet de moins bonne qualité », a de son côté indiqué dans un émail un porte-parole de l’Internet Association qui la plupart des grands acteurs de la Silicon Valley.

La neutralité du net garantit notamment que les internautes ne seront pas confrontés à une gestion du trafic pouvant leur limiter l’accès au web et vise à empêcher que les fournisseurs d’accès privilégient leurs propres clients et définissent des priorités d’accès en fonction de grilles tarifaires.