Spécialiste de la sécurité des SI, le groupe NES a renforcé sa stratégie de recrutement et de gestion des compétences, afin de doubler ses effectifs d’ici 3 ans. Ainsi, 30 recrutements ont été effectués depuis janvier, et 10 sont en cours. Pour 2018, 50 postes sont déjà ouverts. Pour accompagner cette dynamique de croissance, le groupe indique qu’il prévoit d’orienter sa politique RH sur des volets essentiels tels que la gestion des compétences, la formation et la mobilité interne, permettant ainsi aux collaborateurs d’évoluer dans les meilleures conditions.

Postes à pourvoir :

Audit

Plusieurs Team Leaders: R&D, RGPD, LPM, normes ISO & Dev

Pentesters

Auditeurs de code & développeurs

Services managés

Service Delivery Manager

Analystes SOC N1

Analystes SOC N2

Intégration

Manager Intégration

Expert SIEM

Architecte Sécurité

Architecte Avant-vente

Ingénieur Sécurité et Réseaux

Conseil

RSSI

Assistants RSSI

Consultants GRC

Ingénieur Sécurité et Réseau

Transverse

DAF

Account Manager

Avant-Vente

Pour postuler, envoyez votre candidature à rh@nes.fr

Pour en savoir plus : https://www.nes.fr