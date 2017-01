Alors que la première semaine de 2017 touche à sa fin, Gartner livre ses prévisions des ventes de terminaux pour l’année et pour les deux années suivantes. Selon le cabinet américain, les livraisons de PC, tablettes, ultramobiles et téléphones mobiles vont stagner avec 2,3 milliards de livraisons cette année avant de progresser légèrement en 2018 et en 2019.

A la fin de l’an dernier, environ 7 milliards de ces équipements fonctionnaient dans le monde. Ce chiffre ne devrait pas évoluer avant 2018 où Gartner prévoit une légère progression des livraisons d’ultramobiles et de téléphones mobiles.

« Le marché mondial des terminaux stagne. Les livraisons de téléphones mobiles progressent uniquement dans les marchés émergents de l’Asie et du Pacifique, et le marché du PC vient tout juste d’atteindre le fond », commente dans un communiqué Ranjit Atwal, directeur de recherche chez Gartner. « De même que les livraisons de terminaux traditionnels ralentissent, les prix de vente moyens commencent à stagner à cause de la saturation du marché et d’un moindre rythme d’innovation », croit savoir l’analyste. « Les consommateurs ont moins de raisons de mettre à niveau ou d’acquérir des terminaux traditionnels. Ils recherchent de nouvelles expériences et de nouvelles applications dans les catégories émergentes que sont notamment les casques de réalité virtuelle, les enceintes/assistants personnels à commande vocale où les wearables. »

Les choses devraient toutefois s’arranger puisque le cabinet prévoit une reprise du marché du PC en 2018 grâce à la baisse des prix des ultramobiles premium (terminaux Microsoft Windows 10 Intel x86, Apple MacBook Air…) ajoutée à de nouvelles fonctionnalités qui devraient attirer les acheteurs tandis que les ventes de PC traditionnels (desktops, notebooks) vont poursuivre leur déclin. De son côté le marché de la téléphonie mobile devrait bénéficier des renouvellements avec toutefois une différence entre les marchés matures et les marchés émergents. « Les gens sur les marchés émergents perçoivent leur smartphone comme leur principal dispositif informatique et le remplacent donc plus régulièrement que sur les marchés matures », estime Ranjit Atwal. Selon lui, les fournisseurs d’équipements traditionnels ont intérêt à s’intéresser rapidement aux catégories émergentes. « Cela nécessite de passer d’une approche centrée sur le hardware à une approche plus axée sur la valeur ajoutée », explique-t-il avant de conclure « Alors que l’approche axée sur le service devient encore plus cruciale, les fournisseurs de matériel ont intérêt à se rapprocher des fournisseurs de services car ils leur manque l’expertise nécessaire pour offrir eux-mêmes ces services. »

Worldwide Devices Shipments by Device Type, 2016-2019 (Millions of Units)

Device Type 2016 2017 2018 2019 Traditional PCs (Desk-Based and Notebook) 219 205 198 193 Ultramobiles (Premium) 49 61 74 85 PC Market 268 266 272 278 Ultramobiles (Basic and Utility) 168 165 166 166 Computing Devices Market 436 432 438 444 Mobile Phones 1,888 1,893 1,920 1,937 Total Devices Market 2,324 2,324 2,357 2,380

Note: The Ultramobile (Premium) category includes devices such as Microsoft Windows 10 Intel x86 products and Apple MacBook Air.

The Ultramobile (Basic and Utility Tablets) category includes devices such as Apple iPad and iPad mini, Samsung Galaxy Tab S2, Amazon Fire HD, Lenovo Yoga Tab 3, and Acer Iconia One.

Source: Gartner (January 2017)