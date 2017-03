Intel a annoncé lundi le rachat pour plus de 15 milliards de dollars de Mobileye, un spécialiste israélien de l’assistance à la conduite automobile et des systèmes anti-collision. Le géant américain des semi-conducteurs estime que cette acquisition lui permettra d’intégrer le peloton de tête du véhicule autonome, un secteur en plein boom. « Beaucoup parmi vous m’ont demandé pourquoi nous pensons que les voitures et les véhicules autonomes sont si importants pour l’avenir d’Intel », explique le CEO du fondeur, Brian Krzanich dans un message transmis aux salariés. « La réponse est la donnée. Notre stratégie est de faire d’Intel la force motrice de la révolution des données à travers toutes les technologies et toutes les industries. Nous sommes une data company. L’activité que nous visons est la fourniture de solutions pour créer, utiliser et analyser des massifs volumes de données. »

Intel précise qu’il versera 63,54 dollars en numéraire pour chaque action Mobileye, soit un total d’environ 15,3 milliards de dollars et une prime de 33% par rapport au dernier cours de clôture précédant l’annonce. C’est le montant le plus élevé jamais déboursé pour une entreprise israélienne et pour un spécialiste du secteur du véhicule autonome. Cela porte la valorisation de Mobileye à 14,7 milliards de dollars. Intel espère pouvoir finaliser l’opération au cours des 9 prochains mois, ce qui lui permettra de doper aussitôt son bénéfice par action et sa trésorerie.

Mobileye a été fondé en 1999 au sein de l’université hébraïque de Jérusalem avec pour objectif de développer des systèmes permettant de réduire le nombre d’accidents explique le Times of Israel. La société a bénéficié en 2007 d’un investissement de 130 millions de dollars de la part de Goldman Sachs et est cotée au New York Stock Exchange depuis 2014. Elle emploie 660 personnes pour un bénéfice net ajusté de 173,3 millions de dollars.

Mobileye, qui a signé 21 accord OEM, revendique la présence de ses solutions dans 15,7 millions de véhicules en circulation au 31 décembre 2016. La société a signé l’an dernier un partenariat avec Intel et BMW pour la réalisation d’un véhicule autonome dont une quarantaine d’exemplaires devrait être testée sur route au cours du second semestre.

Les équipes de Mobileye rejoindront l’Automated Driving Group d’Intel qui sera dirigé depuis Jérusalem par Ammon Shashua, co-fondateur, président et directeur technique de la société israélienne. Notons que celle-ci s’appuie sur les composants de STMicroelectronics pour fournir des solutions aux constructeurs automobiles. Cet accord ainsi que ceux signés avec l’ensemble du secteur automobile ne seront pas remis en cause.