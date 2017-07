Infor a intégré LinkedIn Sales Navigator à sa suite cloud Infor Customer Relationship Management (CRM) afin de créer « une expérience utilisateur intuitive et similaire entre les deux applications ».

LinkedIn Sales Navigator pour Infor CRM permettra aux utilisateurs de disposer de données relatives à la relation client en temps réel et ce, à partir de n’importe quel terminal. Cette intégration est conçue pour proposer de nouveaux outils permettant : d’assister les commerciaux dans leur quête d’identification des meilleures méthodes de mise en contact via ‘TeamLink’, d’identifier de nouveaux contacts avec des recommandations de leads contextuelles, d’émettre des alertes à chaque changement concernant un salarié ou une entreprise et de disposer ‘d’Icebreakers’ qui constituent généralement de très bons outils en matière de relation client car ils mettent en évidence les contacts, expériences et intérêts communs, sans compter les liens qu’ils génèrent vers les ‘leads’ les plus récents. Infor CRM est ainsi capable d’offrir une vue globale des différents points de contacts potentiels avec un client et cela pour l’ensemble des équipes commerciales et marketing, ainsi que pour celles en charge du service client et du support.

« Il n’est certainement pas exagéré d’affirmer que les réussites ou échecs rencontrés par les équipes commerciales dépendent souvent des données contacts dont elles disposent », déclare dans un communiqué Jason Rushforth, vice-président et directeur général Infor Customer Experience. « L’intégration d’outils performants à Infor CRM, tel que LinkedIn Sales Navigator, nous aide à mieux armer nos clients en leur permettant de disposer de l’information dont ils ont besoin pour rester compétitifs au sein d’un environnement marché extrêmement concurrentiel. »