IBM poursuit ses dégraissages outre-Manche nous apprend The Register qui s’appuie sur une note destinée aux salariés britanniques et irlandais de Big Blue. Dans ce document, le directeur de TSS, une composante de la division Global Technology Services, Paul Simmonds annonce la création d’un Employee Consultation Committee (ECC), rassemblant des représentants des salariés et du management. Ce comité va engager une vaste consultation du personnel afin de discuter les propositions de la direction permettant à l’entité « d’atteindre ses objectifs commerciaux ». IBM ne reconnaissant aucune organisation syndicale au Royaume-Uni, c’est l’ECC qui est chargé de recueillir d’ici un mois les observations des uns et des autres. La note ne précise pas l’ampleur des licenciements envisagés.

En mars 2017, nos confrères avaient révélé qu’IBM souhaitait externaliser 80% des activités de sa division Global Technology Services opérant dans les économies matures vers des pays à bas coûts.