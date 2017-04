Les 11 et 12 avril, Huawei a réuni ses clients et partenaires à Paris pour son Partner Summit 2017. Au cours de cet événement, Huawei a expliqué qu’il comptait à la fin de 2016 en Europe de l’Ouest plus de 1000 partenaires, 40 partenaires solutions, plus de 230 partenaires services et environ 1500 ingénieurs certifiés. Le revenu moyen par partenaire a considérablement augmenté en 2016 et continuera à croître dans les années à venir, a poursuivi le constructeur. Et de préciser que les ventes indirectes ont atteint 90% en 2016 dans la région. Parmi les partenaires récompensés, Orange Business Services a reçu l’award du Cloud Partner 2016 pour l’Europe de l’Ouest et Arrow celui de grossiste de l’année. Econocom a été décerné « VAP of the year ».