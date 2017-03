Alors que les services d’infogérance d’HPE sont sur le point d’être transférés dans DXC Technology, l’entreprise détenue avec CSC, le constructeur de Palo Alto annonce la création de Pointnext. Cette nouvelle entité regroupe environ 25.000 personnes provenant essentiellement des services technologiques, des équipes consulting et de support réparties dans 80 pays. Leur mission : aider les entreprises à adopter les technologies émergentes comme le cloud, l’informatique hybride, le Big Data, l’analyse de données ou encore l’internet des objets.

« La transformation digitale implique chez les fournisseurs de technologies des changements très rapides, les besoins de nos clients évoluent proportionnellement », explique dans un communiqué Antonio Neri, vice-président exécutif et directeur général d’Enterprise Group chez HPE. « Les services sont au cœur du partenariat stratégique avec nos clients, dans la mesure où ils les accompagnent dans leur transformation. Et ce rôle n’a jamais été aussi important pour nous. »

Pointnext fournit trois types de service : conseil et accompagnement à la transformation, mise en œuvre, et services d’exploitation.

Les équipes d’HPE Pointnext Professional Services collaboreront avec les entreprises pour concevoir l’orientation de leur transformation digitale et établir une feuille de route. Conjointement avec l’organisation informatique du client, elles prendront en charge les différentes étapes couvrant la conception technique, la mise en œuvre, la migration, la livraison des services et enfin les services et les conseils liés à l’exploitation.

Ces experts bénéficient de la propriété intellectuelle d’HPE ainsi que de l’expérience acquise en matière de projets de déploiements. Elles s’appuient également sur l’écosystème de partenaires du constructeur. Outre les incontournables SAP ou Microsoft, HPE se tourne également vers une nouvelle génération de partenaires technologiques tels que Docker (conteneurs), Mesosphere, (solution d’orchestration) ou encore Chef, Puppet, Ansible et SaltStack (gestion de la configuration et automatisation).

Pointnext pourra également tirer parti d’un large pannel d’intégrateurs de systèmes stratégiques pour s’aligner sur les besoins des clients.

« Le cheminement de chaque client est unique ; il exige un partenaire de confiance disposant de bonnes capacités, d’un écosystème solide et de nombreuses références pour démontrer ses approches novatrices dans la résolution des défis auxquels il est confronté », commente Ana Pinczuk, senior vice-présidente et directrice générale d’HPE Pointnext. « Les services de Pointnext seront au premier plan de notre engagement auprès des clients – pour concevoir, intégrer et optimiser rapidement et en douceur les solutions numériques essentielles au succès des entreprises de toutes tailles. »