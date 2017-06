A l’occasion du HPE Global Partner Summit qui s’est déroulé le mois dernier à Las Vegas en même temps que Discover, le patron des ventes indirectes mondiales du constructeur, Denzil Samuels, a annoncé le renforcement du programme Partner Ready. Pour mettre les partenaires dans sa poche il a promis des rémunérations pouvant atteindre quatre ou cinq fois celles de la concurrence, indique CRN. « Nos partenaires ont confiance en nous. Nos partenaires veulent être gagnants. Nos partenaires adorent notre marque. Ils adorent ce que la marque représente. Ils adorent notre moteur d’innovation », a-t-il ajouté.

La firme de Palo-Alto va notamment multiplier les offres pré-testées intégrant des solutions définies par logiciel axées sur les conteneurs (dont Docker), les plateformes d’applications, l’IoT, le calcul haute performance, le stockage et l’archivage objet, les solutions verticales etc.

Grâce à des « knowledge credits » les commerciaux des partenaires bénéficieront par ailleurs des mêmes formations que celles délivrées aux commerciaux du constructeur et ils participeront aux mêmes événements que ceux-ci afin de faciliter l’alignement des connaissances et favoriser les actions communes. Le renforcement des liens avec les intégrateurs systèmes est également à l’ordre du jour.

Les partenaires pourront désormais proposer certains services de l’offre Pointnext sous leur propre marque. Une première offre Capacity Care permettra d’étendre Pointnext aux PME.

De nouvelles spécialisations seront ajoutées aux compétences actuelles : private cloud express, enterprise private cloud, enterprise hybbrid cloud, secure virtual workplace (espace de travail virtualisé sécurisé). Elles s’ajouteront aux spécifications actuelles : Mobile First Campus, consolidation et virtualisation d’infrastructures, provisionnement rapide de ressources continuité avec SAP Hana, Hadoop, Skype for Business et espaces de travail intelligents. Suivront bientôt d’autres nouvelles compétences : Microsoft Azure et continuité des applications SAP. L’acquisition de Nimble et de SimpliVity, qui s’est notamment concrétisée par un afflux de nouveaux partenaires, ainsi que le partenariat avec Arista débouchent par ailleurs sur la création de spécialisation Silver Data Center. « Nous ne sommes pas seulement focalisés sur Platinum. Nous sommes soucieux de Silver parce que nous avons besoin de cet échelon. Nous allons prendre en considération les différentes catégories de partenaires actives sur ce marché. Nous allons tout faire pour qu’ils puissent faire croître leur activité et générer plus de profits pour eux-mêmes », a expliqué Denzil Samuels à nos confrères.

Enfin, un nouveau programme marketing digital, destiné à faciliter la capture de nouveaux prospects et à augmenter la croissance des ventes, proposera gratuitement aux partenaires des outils et du contenu qu’ils pourront utiliser sur leur site ou sur les réseaux sociaux.