Un mois après l’acquisition de Profil Technology pour créer sa propre filiale en France, l’éditeur de solutions de cybersécurité Bitdefender, annonce la nomination de Frank Charvet au poste de directeur commercial Entreprises pour la France et les pays francophones (Afrique et Belux).

Frank Charvet aura pour mission première de renforcer les équipes commerciales en charge des partenaires revendeurs et des entreprises, et d’accélérer la croissance des ventes, dans le respect du modèle Bitdefender de vente indirecte. Il aura également la responsabilité d’intégrer les nouveaux outils de gestion commerciale et de mettre en place le programme partenaires de l’éditeur roumain sur le marché français.

Frank Charvet a derrière lui 25 années d’expérience commerciale dont 10 passées au développement et au management d’équipes pour des sociétés telles que Nutanix (dont il était récemment Country Manager), VMware, Computer Associates, NetApp et Tandberg. Frank Charvet dispose par ailleurs d’une réelle connaissance des canaux de distribution.

« Le challenge à relever est passionnant et les équipes en place sont très motivées pour ajouter de nombreux succès à ceux déjà obtenus en 2016 », indique Frank Charvet dans un communiqué.