A quoi ressemblera l’édition de logiciels en France cette année ? C’est à cette question que tentent de répondre les auteurs de la dernière mini-étude hebdomadaire d’IDC.

Sans surprise, bien qu’encore minoritaire, l’offre dans le cloud devrait poursuivre sa percée avec 24% de croissance par rapport à 2016. Les entreprises dépenseraient ainsi 2,1 milliards d’euros pour accéder à des offres SaaS. Cela représente un peu moins de 18% des achats de logiciels escomptés (11,9 milliards d’euros), lesquels progresseraient donc de 4,2% comparé à l’an dernier.

Le marché devrait, selon le cabinet, être tiré par les applications collaboratives, qui s’octroieraient la part du lion avec une croissance de 10,9%. Les solutions de sécurité (+8,6%) et les offres CRM (+7,8%) devraient elles aussi se distinguer par leur dynamisme. Viendraient ensuite, avec une croissance aux alentours de 5%, les solutions de gestion de contenu (+5,7%), d’analyse des Big Data (+5,2%) et de gestion d’entreprise (+4,9%).

Pour les entreprises, les principaux enjeux d’une bonne gestion du patrimoine applicatif sont dans l’ordre, l’alignement fonctionnel (cité par 93% des sondés), la maîtrise du TCO (79%), la conformité (79%) et, last but not least, la visibilité sur les usages (56%).