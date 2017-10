Le marché du sans-fil (professionnel et grand public) a enregistré une croissance annuelle de 2,5% au deuxième trimestre, générant ainsi un chiffre d’affaires de 2,37 milliards de dollars selon IDC. Si l’on s’en tient au marché professionnel, on observe une croissance annuelle de 9,4%, semblable à celle enregistrée un an auparavant.

Selon le cabinet d’analyse, une bonne partie de cette croissance est due au passage des entreprises à la norme 802.11ac, offrant plus de débit à plus d’utilisateurs, une évolution à mettre en parallèle avec la digitalisation croissante des entreprises. Ce standard représente désormais 84,5% des livraisons des points d’accès et 92,1% du chiffre d’affaires générés par ces derniers, contre respectivement 70,9% et 84,7% au premier trimestre. Cette évolution marque l’obsolescence du 802 ;11 qui, selon Gartner, sera définitive fin 2018.

Si le marché professionnel affiche un réel dynamisme, il n’en va pas de même pour le marché grand public, qui, avec 892,3 millions de dollars de chiffre d’affaires, enregistre de son côté un recul de 7,2%.

Sur un plan géographique, le marché du WLAN enregistre sa plus forte croissance au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) (+33,2%), tout particulièrement dans les Emirats Arabes Unis où les ventes ont bondi de 63,3% en un an. Tirée par la Hongrie (+66,9%) et la Russie (+42,1%), l’Europe de l’Est affiche également une belle croissance (+19,8%). L’Europe de l’Ouest enregistre de son côté une belle progression avec un chiffre d’affaires en hausse de 16,2%. L’Amérique du Nord doit se contenter quant à elle d’une modeste hausse de 0,3%, à mettre au crédit du Canada (+4,4%), les Etats-Unis enregistrant une croissance nulle.

Du côté des constructeurs, le Top 5 est toujours dominé par Cisco, dont la part de marché à cependant reculé en un an, passant de 43,7% à 43,4%, malgré une croissance du chiffre d’affaires de 8,2% à mettre au crédit de Meraki.

Il est vrai que certains concurrents enregistrent des croissances phénoménales. En excluant l’activité OEM et les résultats d’H3C, dont le contrôle a été cédé au Chinois Unisplendour, HPE Aruba a vu son chiffre d’affaires bondir de 28,8% pour atteindre 17,2% de part de marché (+1 point). Ubiquiti fait encore mieux avec 37,1% de croissance, ce qui lui donne une part de marché de 5,3% (+1,1 point). La palme de la croissance est toutefois détenue par Huawei dont les ventes bondissent de 111,6% sur un an, ce qui lui permet de quasiment doubler sa part de marché qui passe ainsi de 2,3% à 4,5%.

Seule contre-performance dans ce tableau de records, Brocade-Ruckus enregistre un recul de 7,4% de son chiffre d’affaires, ce qui n’empêche pas le fabricant de conserver la 3ème place du Top 5 avec 5,8% de part de marché (-1 point). Nul doute que cette mauvaise performance est à mettre sur le compte de l’incertitude qui règne sur l’avenir de Brocade, dont la cession à Broadcom n’est toujours pas réalisée. Les choses devraient toutefois pouvoir s’arranger puisque les activités sans fil vont être cédées assez rapidement à Extreme Networks.