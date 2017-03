IDC dévoile cette semaine les chiffres clés du DevOps en France, résultat d’une étude réalisée au mois d’octobre.

Il en ressort que le DevOps a le vent en poupe. Près d’une entreprise de plus de 1.000 salariés sur deux s’y intéresse. En effet, 29% des entreprises sondées par le cabinet ont déjà adopté une initiative DevOps et 17% sont en phase de réflexion ou ont déjà lancé un projet, voir plusieurs.

Mieux encore, 19% des entreprises qui ont déjà franchi le pas, utilisent la démarche DevOps pour toutes leurs applications, un pourcentage qui devrait rapidement passer à 50% si l’on en croit IDC.

Près des trois quarts (73%) des entreprises qui appliquent le DevOps estiment que les processus de déploiement sont plus fiables et auditables. La grande majorité des organisations convaincues (65%) se félicite de l’amélioration du time to market, tandis qu’une bonne moitié (58%) constate une amélioration de la qualité des applications ainsi développées. Enfin, 41% de ces entreprises vantent l’augmentation de la fréquence de déploiement.