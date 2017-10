Présent chez nous depuis le rachat au printemps dernier de l’intégrateur parisien StreamDesign, le Finlandais M-Files compte bien se faire une très belle place sur le marché français de l’ECM. Son vice-président Ventes Europe Continentale, Stefan Recher, nous dit pourquoi.

Channelnews : M-Files c’est quoi ?

Stefan Recher : C’est une société finlandaise de 400 collaborateurs, comptant beaucoup d’ex-Nokia, qui propose une plateforme de gestion intelligente de l’information. Contrairement aux systèmes de gestion du contenu classiques, M-Files unifie les systèmes, les données et les contenus sans perturber les systèmes et les processus existants, et sans nécessiter la migration des données. Bien implantée au Royaume-Uni, en Finlande et en Autriche, la société est présente depuis 8 ans aux Etats-Unis. Des milliers de clients, comme SAS, Siemens et NBC Universal utilisent M-Files pour la gestion de leurs informations commerciales et de leurs processus. Nous enregistrons une croissance de 40% par an. Nous venons d’être classé par Gartner dans son Magic Quadrant parmi les visionnaires des plateformes de services de contenu.

Vous n’êtes pas vraiment un acteur inconnu sur le marché français.

Stefan Recher : M-Files France a été créée par le rachat au mois de mars de StreamDesign, qui était jusqu’alors notre plus gros VAR dans l’Hexagone. Nous comptons environ 150 clients en France, parmi lesquels on peut citer Clarins, Air Liquide, Vinci Energie.

Ce sont de belles références.

Stefan Recher : Ce sont de beaux logos mais il s’agit de directions et de business units spécifiques, avec 100 ou 200 utilisateurs éparpillés.

Nous attaquons par métiers car les gros contrats sont bloqués par des concurrents comme Open Text ou Documentum. Nous visons aussi les belles ETI et les PME spécialisées. Nous avons des VARs à Grenoble, Marseille, Perpignan, Toulouse pour attaquer le secteur public et des PME spécialisées, comme par exemple les sous-traitants d’Airbus. Nous recherchons à présent des consultants Oracle et SAP.

Qu’est-ce qui vous distingue des nombreux de petits éditeurs de solutions de gestion de contenu que l’on dénombre en France.

Stefan Recher : Déployée sur site ou en mode SaaS, M-Files est une solution très agile qui est totalement opérationnelle en quelques semaines. L’outil se modélise en quelques heures et traite tous les types de documents qu’il s’agisse de documents Autocad, d’images, de textes, de factures PDF etc. C’est un produit véritablement agnostique qui unifie l’accès à l’information de l’entreprise. Plus besoin de reprise de l’existant, la technologie Intelligent Metadata Layer permet d’accéder aux documents là où ils se trouvent que ce soit dans Office, SAP, Box, Dropbox, Salesforce, etc. On peut même accéder aux documents en offline via son smartphone. La version 2018 de M-Files incorpore par ailleurs de l’intelligence artificielle issue de l’acquisition d’Apprento au mois d’août. Le produit entre dans les fichiers legacy, les analyse, récupère les plus utilisés et les migre sous M-Files pour les traiter. Les informations dormantes restent sur le système d’archivage indexé. Plus besoin de Documentum et on économise les coûts de stockage.