Pour la quatrième année consécutive, Interoute figure parmi les leaders en Europe du Magic Quadrant du Gartner, catégorie Managed Hybrid Cloud Hosting. Ce rapport annuel fournit aux entreprises une évaluation des forces et des capacités des fournisseurs. La Cloud Fabric d’Interoute, la couverture mondiale de l’opérateur et la possibilité offerte aux clients de connecter leur infrastructure TIC à plus de 300 sites d’hébergement dans le monde via Interoute Connect, ainsi que l’offre SD-WAN qui permet aux filiales et bureaux distants des entreprises d’être connectés à la plateforme et à l’écosystème ont été remarquées par Gartner.

« Les leaders sont des acteurs qui ont prouvé leur potentiel sur ce marché, montré qu’ils savent innover fréquemment sur leurs produits existants et que les clients peuvent compter sur eux pour répondre à leurs besoins informatiques d’entreprises. Ils ont démontré leurs compétences techniques et leur capacité à délivrer des services à une grande variété de clients. Ils adressent différents types d’utilisation avec des solutions autonomes ou intégrées. Ils sont également présents dans plusieurs pays européens et répondent ainsi aux besoins de souveraineté des données », expliquent les auteurs du rapport.