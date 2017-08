Dans la droite ligne de sa stratégie visant à constituer un généraliste de la distribution et des services IT, Constellation a pris le contrôle de l’intégrateur réseaux et sécurité Login Sécurité le 31 mars dernier. Société de 20 personnes (auxquelles il faut ajouter une dizaine d’indépendants réguliers) réalisant 3 M€ de chiffre d’affaires annuel, Login Sécurité est la huitième « étoile » à rejoindre la holding présidée par Etienne Besançon. Elle complète ainsi les expertises de E@3 Group (Evea Group) et de ses deux filiales Evea Technology et 3WS (Evea Cognitive), d’Ininov (société spécialisée dans l’infogérance pour les PME), de Fabrick (société de développement), de StelR (société de conseil), de Skills Factory (formation et reskilling), et du datacenter Dataxion (ex-Energy4Data).

Son fondateur, Sylvain Gatault, qui reste actionnaire minoritaire de son entreprise avec 40% du capital, conserve la direction opérationnelle. Login Sécurité est très liée à Cisco – 15% des effectifs sont certifiés CCIE – pour le compte duquel elle assure des prestations de services professionnels et des missions d’expertises auprès de clients tels que Orange, SFR ou Alcatel.

À peine le rachat finalisé, Constellation s’est attelé à la refonte du portefeuille de solutions de Login Sécurité en y ajoutant plusieurs offres. La société communique notamment sur une offre innovante de SOC (centre opérationnel de sécurité) bâtie sur la technologie QRadar d’IBM couplée à son intelligence artificielle Watson, mais aussi sur de nouvelles offres d’accompagnement aux RSSI et sur des offres de formation (sensibilisation à la sécurité et aux technologies Cisco).

Sur l’exercice en cours qui se clôturera fin mars 2018, Constellation, qui compte actuellement 130 collaborateurs, espère atteindre 32 M€ de chiffre d’affaires.