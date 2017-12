Intégrateur lyonnais spécialisé dans les infrastructures IBM, AS-PC va rejoindre le groupe Constellation (ex-Evea Group) en date du 1er janvier. Il est prévu qu’Evea Technology, sa filiale spécialisée dans la vente et les services d’infrastructures, acquiert le fonds de commerce d’AS-PC et intègre ses collaborateurs. Mais l’opération ne porte que sur un périmètre limité d’AS-PC, correspondant aux activités et aux effectifs associés de son siège lyonnais et de ses bureaux martiniquais et calédonien. Soit un ensemble représentant un volume d’affaires annuel de 4 M€ et une équipe de 8 collaborateurs, dont le fondateur d’AS-PC Patrick Cribier.

Car le mariage n’a pu se conclure qu’au prix d’un divorce préalable. En octobre, AS-PC s’est séparé de son agence de Strasbourg, dont l’essentiel des revenus dépendait d’un sous-traitant MD6 Consulting, créé il y a 4 ans par Roberto Gessa, l’ancien directeur technique du groupe RBS (disparu en 2014 sous le coup d’une procédure collective), et par Daniel Romani, son fondateur. Patrick Cribier avait alors accepté la proposition de Roberto Gessa et Daniel Romani de l’aider à relancer son activité en la diversifiant vers les systèmes ouverts et les services hébergés. Sous leur impulsion, AS-PC a multiplié par trois ses facturations en trois ans, passant de 3,8 à 11 M€ de chiffre d’affaires.

Mais MD6 Consulting n’a pas souhaité suivre AS-PC au sein du groupe Constellation. De son côté, le groupe présidé par Etienne Besançon a estimé après analyse des comptes que l’activité générée par l’agence de Strasbourg n’était pas pérenne. AS-PC s’est donc entendu avec MD6 pour que ce dernier reprenne les salariés de l’agence de Strasbourg (six ont suivi sur hui). Ce faisant, AS-PC a donc renoncé aux partenariats portés par son agence strasbourgeoise et son sous-traitant avec des marques telle que Commvault, Rubrik, IBM QRadar, Docker, Netapp ou Sophos, pour se recentrer sur l’offre d’infrastructure d’IBM. Seule réchapée du divorce : l’expertise Nutanix qu’AS-PC apporte dans sa corbeille et qui complétera la compétence hyperconvergence existante d’Evea Technology autour de Simplivity.

Cette opération permet au groupe Constellation, déjà implanté à Paris, à Lille et à Nantes, d’étendre sa couverture géographique, mais également de consolider son expertise existante autour des infrastructures IBM et de récupérer une base installée susceptible de migrer progressivement vers ses infrastructures en mode hébergé et de consommer ses autres services à valeur ajoutée (conseil, sécurité, Devops, formation…). Il est prévu que Patrick Cribier assure la transition sur plusieurs années.

Sur l’exercice en cours qui se clôturera fin mars 2018, Constellation, qui compte actuellement 130 collaborateurs, espère atteindre 32 M€ de chiffre d’affaires, contre 27,7 M€ pour l’exercice clos fin mars 2017 (avec un effectif d’environ 100 personnes).

Mise à jour du 22 décembre à 11h00 : les paragraphe concernant l’agence de Strasbourg ont été édité pour préciser que l’essentiel de ses revenus dépendait de son sous-traitant MD6 Consulting. Le nom de Roberto Gessa, gérant de MD6, a été ajouté au côté de celui de Daniel Romani, dont on pouvait penser initialement qu’il faisait partie de l’effectif d’AS-PC et qu’il pilotait l’agence. Enfin, la décision de Constellation de ne pas intégrer l’agence de Strasbourg dans le périmètre de l’opération a été nuancé en précisant que MD6 ne souhaitait pas suivre.