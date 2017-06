Computacenter a obtenu le label Titanium Black de Dell EMC, délivré au compte-gouttes par le constructeur. Les deux entreprises sont partenaires depuis plus de 30 ans. « En combinant nos services avec les solutions innovantes de Dell EMC, nous sommes certains d’avoir une position privilégiée pour accompagner nos clients dans la mise en place de leurs projets de transformation digitale et de les aider à créer un environnement digital qui corresponde à leurs besoins », explique dans un communiqué Claire Palassin, directrice de l’entité française Group Partner Management. « Ce niveau de partenariat reflète l’alignement des forces et des ressources respectives que nous déploierons chez nos clients communs. Ce statut nous donne plus de souplesse et de visibilité auprès des équipes Dell EMC pour proposer des solutions depuis l’environnement de travail utilisateur jusqu’à l’infrastructure du SI, que celle-ci soit installée sur site ou dans le cloud. »

Les entités Computacenter anglaise, allemande et belge ont également obtenu ce statut.