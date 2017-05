Gilles Fabre ne sera resté qu’un an à la tête d’Interoute, le temps de terminer l’intégration d’Easynet dont il était le directeur général France avant l’absorption. On ne connaît pas les raisons de son départ. On sait simplement qu’il est remplacé par Bruno Boucq. Agé de 59 ans, ce diplômé d’Economie Internationale (Paris 1 – la Sorbonne) était auparavant directeur général pour la France de BT Services, une des divisions de l’opérateur britannique soumises actuellement à des coupes sombres. Avant de rejoindre l’opérateur en décembre 2013, il fut pendant 8 ans Country Manager France et vice-président Global Managed South Europe chez Unisys. Auparavant il occupa pendant 8 ans le poste de président de Fujitsu Services France. C’est donc un manager chevronné qui rejoint l’opérateur de services cloud en plein développement. Sa mission consiste désormais à aligner les objectifs de la filiale française sur les ambitions du groupe.

« Bruno Boucq est l’homme de la situation, il sait comment améliorer les performances des entreprises profitables et telle est notre actualité. Le rachat d’Easynet en 2015 nous a permis de prendre une nouvelle dimension, charge à lui d’animer Interoute France en incarnant un nouvel élan, en transformant notre héritage en force, en faisant pétiller l’envie d’innover de nos équipes, en voyant grand », affirme dans un communiqué Jan Louwes, Executive Vice President Sales et Marketing d’Interoute.