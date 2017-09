Les logiciels et les services semblent avoir sauvé BlackBerry. La firme de Waterloo enregistre pour son deuxième trimestre fiscal, clos le 31 août, de son exercice 2018 décalé un chiffre d’affaires GAAP de 238 millions de dollars, en baisse de près de 29% par rapport aux 334 millions de dollars enregistrés un an auparavant. L’ex-poids lourd du marché des smartphones, qui se retire de ce marché au profit de fabricants sous licence comme BB Merah Puth, Optiemus et TCL, a retiré au cours du trimestre 185 millions de dollars de ses logiciels et services, soit environ les trois quarts de son chiffre d’affaires. C’est 34% de plus qu’un an plus tôt. « Nous avons enregistré des hausses historiques dans nos revenus provenant de nos logiciels et services et de notre marge brute ainsi que la plus forte marge opérationnelle non-GAAP de ces cinq dernières années, ce qui reflète notre transformation complète en une entreprise de logiciels », explique dans un communiqué le président et CEO de la société, John Chen. Ce virage permet à l’entreprise d’afficher un bénéfice GAAP de 19 millions de dollars, contre une perte de 372 millions de dollars un an auparavant.

Pour l’ensemble de l’année fiscale 2018, John Chen a révisé ses prévisions à la hausse. Il s’attend à un chiffre d’affaires compris entre 920 et 950 millions de dollars, à une croissance de 10 à 15% des revenus provenant des logiciels et services, et à un retour à la profitabilité.

Toutes ces bonnes nouvelles ont réjoui la bourse, provoquant une envolée de 14% du titre à l’ouverture jeudi matin.

Dans la foulée, l’entreprise canadienne a annoncé la signature de son premier accord de licence BlackBerry Secure avec Yangzhou New Telecom Science and Technology Company (NTD), une entreprise chinoise qui développe et produit des smartphones et appareils IoT. Cet accord va permettre à NTD de développer des terminaux pour des marques en OEM, pour des opérateurs ou bien encore pour des marques locales de smartphones avec la mention « BlackBerry Secure »qui indique l’intégration du logiciel de sécurité BlackBerry.