Bien que passée totalement inaperçue, la nouvelle mérite d’être relayée : filiale à 100% du groupe Neurones depuis sa création en 2008, la société de services Axones a été cédée au groupe Astek en date du 31 mai. Spécialisée dans le développement de sites Intranet et d’applicatifs à façon (SharePoint, BI, Java, .Net…) et forte de 130 collaborateurs réalisant 13,4 M€ de facturations annuelles, Axones avait pour singularité de ne pas avoir de dirigeant-associé à sa tête.

Une exception au sein de ce groupe décentralisé où chaque patron de filiale est directement associé à son entreprise. C’est la raison pour laquelle, après dix ans d’efforts en vain pour trouver un dirigeant qui accepte d’entrer au capital, le groupe a préféré, dans l’intérêt des salariés, se séparer de sa filiale. « Axones aura plus d’avenir au sein d’un groupe tel qu’Astek, qui pourra mutualiser ses frais fixes sur un périmètre plus important », commente Bertrand Ducurtil, directeur général de Neurones IT.