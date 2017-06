AWS vient de faire un pas dans l’edge computing en annonçant la disponibilité générale de Greengrass, ce logiciel proposé en mode bêta depuis décembre permet de réaliser des services de calcul, de messagerie et de mise en cache des données pour les appareils connectés. Ceux-ci peuvent, grâce à des fonctions Lambda, communiquer entre eux, synchroniser leurs données afin de répondre à des évènements locaux même sans connexion internet, et transmettre ces informations – après filtrage ou non – chiffrées vers le cloud pour être analysées, gérées et stockées. Greengrass permet également d’utiliser différents langages et modèles de programmation afin de créer et de tester dans le cloud les logiciels destinés aux appareils IoT, puis de les déployer localement.

Greenglass est constitué de deux parties : Core, qui nécessite au moins 128 Mo de mémoire et un CPU x86 ou ARM cadencé à au moins 1 GHz, et un kit de développement IoT permettant de développer des applications fonctionnant sur ces objets.

AWS a indiqué à nos confrères de CRN, qu’il comptait parmi ses partenaires Qualcomm, Intel, Samsung ou encore Lenovo. Chaque client peut utiliser gratuitement jusqu’à trois ressources de calcul. Le coût pour chaque cœur actif est de 1,49 dollar par an, avec comme limite 10.000 objets traités par cœur.

Comme le constate dans Forbes Janakiram MSV, du cabinet conseil Janakiram & Associates, Greengrass ne permet malheureusement pas d’opérations analytiques poussées, s’appuyant notamment sur l’IA et le machine learning, à la bordure du réseau. L’économie de bande passante est donc limitée et Greengrass n’offre qu’un usage restreint dans le cas d’applications ayant des exigences fortes en matière de latence et de fiabilité des données (véhicules autonomes, traitements vidéo en temps réel…). Parmi les autres lacunes du produit, on observera que la passerelle est à sens unique et n’autorise pas le transfert de données depuis le cloud public, ce que prévoit en revanche la solution open source de Microsoft, Azure IoT Edge, proposée actuellement en mode bêta.