Le chiffre d’affaires d’Atos s’est élevé à 11,72 milliards d’euros en 2016, en augmentation de 9,7% par rapport à 2015 (de 12,8% à taux de change constants et de 1,8% à périmètre et taux de change constants). La croissance organique est positive dans toutes les entités du groupe. Exception faite du Royaume-Uni/Irlande (-0,4%) et du Benelux/Pays Nordiques (-7,3%) elle est également positive dans toutes les zones géographiques. En France, le chiffre d’affaires progresse de 2,3% à 1,71 milliard d’euros.

La marge opérationnelle a atteint 1,10 milliard d’euros, soit 9,4% du chiffre d’affaires, comparé à 8,3% en 2015 à périmètre et taux de change constants. Cette amélioration de +110 points de base résulte principalement d’une activité cloud soutenue, et de la poursuite du programme d’efficacité opérationnelle Tier One qui vise à optimiser les coûts indirects et à industrialiser la production au travers des localisations offshore. Par ailleurs, la marge opérationnelle a bénéficié des effets de synergie de coûts provenant de l’intégration d’Unify.

Le niveau de prise de commandes augmente de 16,2% à 13 milliards d’euros, comparé à 11,2 milliards d’euros en 2015. Cela représente un ratio prise de commandes sur chiffre d’affaires de 111% sur l’année, dont 119% au quatrième trimestre. Le carnet de commandes progresse de 11,9% pour s’établir fin 2016 à 21,4 milliards d’euros, l’équivalent de 1,8 année de chiffre d’affaires.

Le résultat net bondit de près de 42% à 620 millions d’euros. Le résultat net part du groupe grimpe quant à lui de 39,6% et atteint 567 millions d’euros. Le bénéfice par action (part du groupe) s’établit à 5,47 euros, comparé à 4,01 euros en 2015.

Le flux de trésorerie disponible s’élève à 579 millions d’euros, en augmentation de 47,3% par rapport aux 393 millions réalisés en 2015. Au 31 décembre, la position nette de trésorerie du groupe s’élevait à 481 millions d’euros.

« La performance d’Atos en 2016 a été excellente, et nous avons dépassé tous nos objectifs financiers. Atos a délivré une croissance de son chiffre d’affaires dans tous les secteurs ainsi qu’une amélioration record de sa marge opérationnelle et de son taux de conversion en flux de trésorerie disponible. L’accélération de l’innovation dans la cybersécurité, l’automatisation, et l’analytique, reflétant les besoins croissant de nos clients, combinée avec une exécution rigoureuse de notre stratégie ont été des facteurs clés de ce succès. Nos très bons résultats financiers confirment l’adéquation de nos actions dans la transformation numérique avec la demande en plein essor de nos clients. Avec cette performance record, les équipes d’Atos ont bâti de solides fondations pour délivrer notre nouveau plan triennal « Ambition 2019 », répondre aux nouvelles attentes de nos clients, gagner de nouvelles parts de marché, générer plus de croissance profitable et de trésorerie disponible, et ainsi continuer d’augmenter la création de valeur pour les actionnaires », commente dans un communiqué Thierry Breton PDG du groupe.

Pour 2017, Atos table sur une croissance du chiffre d’affaires de l’ordre de 6% à taux de change constants, supérieure à 2% en organique. La marge opérationnelle est attendue entre 9,5% et 10,0% du chiffre d’affaires.

Au 31 décembre, l’effectif total du groupe était de 100.096 collaborateurs (comprenant l’activité Unify Software & Platforms destinée à être cédées), contre à 91.322 personnes un an plus tôt. Au cours de l’année, 5.200 salariés d’Unify, 1.700 collaborateurs d’Anthelio et 1.200 salariés d’Equens, Paysquare et Komerçni Banka Smartpay ont rejoint le groupe.