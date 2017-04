Contrôlé depuis l’an dernier par le fonds d’investissement TA Associates, StorageCraft adopte en Europe un modèle de distribution à deux niveaux. Une évolution rendue nécessaire par l’acquisition en janvier dernier du spécialiste du stockage objet Exablox a expliqué récemment le vice-président ventes EMEA de StorageCraft, Andy Zollo, à nos confrères de Channelweb.

Ce changement n’est pas du goût d’Athena Global Services, qui se verrait ainsi réduit au rôle de simple grossiste. Dans un communiqué, le VAD indique qu’il souhaite conserver sa valeur ajoutée et ne se reconnaît pas en grossiste traditionnel. « Nos partenaires attendent de nous bien plus que la fonction de grossiste. Nos 7 récompenses sur IT Partners (ndlr : décernées par Eset) le montrent bien : notre valeur ajoutée, notre support et notre connaissance des solutions font la différence », explique le directeur des opérations, Benoit Grunemwald,

La pilule est d’autant plus dure à avaler que c’est Athena Global Services qui a introduit l’éditeur américain en France, puis en Europe et en Afrique. « Notre business modèle est ainsi fait, notre esprit start-up nous amène à découvrir des marques à fort potentiel afin de les faire grandir sur nos marchés. Il y a 11 ans, StorageCraft n’était pas commercialisé en Europe. Nous avons exercé pour cet éditeur tous les rôles de « country partner » : marketing, commerce, support technique, avant-vente. Un grossiste traditionnel n’a pas cette valeur ajoutée, nécessaire au lancement d’une marque avec un coût raisonnable », explique de son côté, le PDG du VAD, Thierry Cossavella,

La société, qui vient de fêter ses 20 ans, indique qu’elle va désormais se concentrer sur l’importation et la distribution de la marque Eset. Elle ajoute que dès le mois de juin, elle passera de 5 à 8 agences en région pour se rapprocher de ses partenaires : 2 à Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Nantes, Strasbourg et Lille.