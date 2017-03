Arrow ECS va lancer cette année une division IoT ainsi qu’un programme partenaires approprié. C’est ce qu’a déclaré à Channelnomics le président EMEA du grossiste, Eric Nowak. Un cadre formalisé permettant de travailler avec les fournisseurs et revendeurs de technologie IoT est en préparation. « Nous souhaitons fournir chaque pièce d’une plateforme IoT. La participation d’ECS consistera à gérer le channel. Bien entendu, nous sommes actuellement plus en avance concernant la partie composants (ndlr : Arrow Electronics) que la partie ECS. Cependant, nous allons lancer au cours du troisième trimestre en Europe notre programme partenaires IoT et voulons avoir à bord des Vars IoT et proposer des SLAs spécifiques. De même que dans chaque pays existent des BU consacrées entre autres au cloud, aux datacenters et à la sécurité, il y aura une BU IoT spécifique. »

L’objectif est d’offrir toute la panoplie de services en matière d’internet des objets et de mettre sur le marché des solutions complètes, la valeur ajoutée résidant dans tout ce qui touche au cloud et à l’analytique. « Nous voulons convaincre les VARs, MSPs, ISVs, et CSPs spécialisés dans l’IoT de nous accompagner. Il est même probable que des clients de l’activité composants d’Arrow soient référencés par ECS et vice versa. »

Concernant l’IoT, Arrow ECS travaillera plus étroitement avec Arrow Electronics que ne le font les autres BU affirme Eric Nowak.