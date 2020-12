2020 s’achève dans le vert pour Zyxel France. La filiale française du fournisseur taïwanais de produits réseaux et sécurité pour les TPME est parvenue à effacer le trou d’air du premier confinement et devrait même dégager une légère croissance sur l’exercice. Ce n’était pas gagné. Comme tout le monde, après un très bon début d’année, le fournisseur avait subi un véritable coup d’arrêt lors du premier confinement. Si ses ventes de produits de sécurité (pare-feu & VPN) avaient enregistré un pic au début, dopées par la nécessité pour les clients de supporter le surcroît de charge induit par le télétravail, ses ventes de produits wifi – qui nécessitent un minimum d’installation – s’étaient effondrées. Heureusement, l’activité est repartie après le confinement. Lente au départ, la reprise s’est accélérée pendant l’été jusqu’à atteindre une dynamique de croissance à deux chiffres à partir de septembre. « Une dynamique qui ne s’est plus démentie depuis. Y compris pendant ce second confinement », explique en substance Jean-Marc Guignier, DG de Zyxel France et vice-président des ventes et du marketing pour l’Europe.

« Cette fois-ci, les revendeurs ont eu le temps de s’organiser et il est encore possible de se déplacer. Surtout, le premier confinement a montré que ceux qui s’en étaient le mieux sorti étaient ceux qui étaient le plus digitalisés ». Leçon retenue pour la plupart des clients qui, du coup, s’équipent massivement pour pouvoir vendre sur Internet et mettre leurs données à disposition de leurs collaborateurs en télétravail… Toutes les lignes de produits Zyxel en bénéficient : la sécurité, le wifi – tiré notamment par le wifi 6 – et les routeurs, notamment les routeurs LTE (4G), alternative efficace aux accès ADSL poussifs et solution de secours prisée pour les accès fibre.

Et pendant que les clients finaux se digitalisent, les revendeurs font également leur aggiornamento. « Ils ont compris qu’ils devaient faire évoluer leur modèle économique en migrant vers les services à distance », constate Jean-Marc Guignier. Une prise de conscience qui se traduit par l’accélération de ses ventes d’équipements administrables depuis sa console Cloud Nebula. En un an, le nombre d’équipements supervisés de la sorte a augmenté de 30% et 20% de ses quelque 4.000 revendeurs actifs ont d’ores et déjà activé un compte Nebula (gratuit) pour superviser au moins un équipement.

« Nebula permet aux revendeurs de réaliser 90% de leurs services de mise en configuration, de paramétrage et de support à distance avec à la clé des économies substantielles », souligne Jean-Marc Guignier. Nebula, c’est aussi l’assurance d’une meilleure réactivité en cas de problème. « À mesure que la criticité d’Internet augmente, les délais de résolution exigés par les clients raccourcissent ». Aujourd’hui ses bornes wifi et ses switches sont administrables via Nebula. Et sa gamme de pare-feu USG le sera d’ici à la fin du premier trimestre 2021.

Dans ce contexte, l’année 2021 se présente sous un jour très favorable pour Zyxel France. Jean-Marc Guignier table sur une poursuite de la croissance, tirée par la généralisation du wifi 6, par l’explosion de la 5 G – « premier réseau mobile pensé pour le BtoB » – et bien-sûr par la montée en charge des besoins d’équipements de sécurité des TPME. Signe de son optimisme : l’équipementier vient de recruter un deuxième commercial à Paris et d’ouvrir à cette occasion une antenne où il pourra accueillir ses clients.