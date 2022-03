Le cabinet d’analyse Gartner publie son premier Magic Quadrant sur les services de sécurité en périphérie (ou Security Service Edge), la pile sécurité de services d’une architecture SASE. Ses leaders en sont Zscaler, Netskope et McAfee Enterprise, suivis des ‘challengers’ Palo Alto Networks et Cisco.

Avec un chiffre d’affaires mondial d’environ 2,5 milliards de dollars en 2020 et une croissance annuelle de 21%, le marché des SSE est en pleine effervescence, selon Gartner. Les SSE sont essentiellement fournis en tant que services cloud et peuvent inclure des composants sur site ou basés sur des agents.

Selon le cabinet d’études, d’ici à 2025, 70% des organisations ayant opté pour un accès réseau basée sur la ‘confiance zéro’ choisiront un fournisseur d’ESS contre seulement 20% en 2021. Et 80% des entreprises souhaitant acheter des services liés à l’ESS achèteront une solution d’ESS consolidée.

Tandis que Zscaler est à la pointe de l’innovation, ses clients se plaignent fréquemment de la tarification, en particulier au moment du renouvellement, prévient Gartner.

Netskope offre des capacités avancées de sécurité des données, y compris en matière d’apprentissage automatique, souligne le cabinet d’études, mais son pare-feu cloud ne prend pas en charge les contrôles de pare-feu de couche 7 en dehors des applications HTTP et HTTPS.

Quant à McAfee Enterprise, elle dispose de l’un des modèles de tarification les plus simples et les plus compétitifs du marché, selon Gartner, mais la croissance de sa clientèle est plus lente que celle de Zscaler et Netskope.