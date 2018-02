Fujifilm va prendre le contrôle de Xerox indique un communiqué du Japonais. L’opération se fera via la co-entreprise Fuji Xerox basée à Tokyo qui va absorber l’entreprise américaine. Les actionnaires de Xerox recevront 2,5 milliards de dollars soit environ 9,80 dollars par action et 49,9% de la nouvelle société Fuji Xerox. Celle-ci, qui restera cotée à Wall Street, sera dirigée par l’actuel CEO de Xerox, Jeff Jacobson. Ce dernier explique dans un communiqué que « la nouvelle Fuji Xerox sera mieux positionnée pour affronter la concurrence dans l’environnement actuel avec une véritable présence mondiale, une présence accrue sur les marchés à forte croissance, et des capacités d’innovation qui répondent aux demandes en constante évolution des clients ». L’accord prévoit un programme de réduction des coûts de 450 millions d’euros sur une base annuelle qui prend effet immédiatement dans l’actuelle joint-venture Fuji Xerox. Celui-ci se traduira notamment par la suppression de 10.000 emplois. Opérant sur la région Asie-Pacifique depuis 1962, la co-entrerprise emploie environ 46.000 personnes.

Ces derniers temps, Xerox devait faire face à la fronde de deux parmi ses principaux actionnaires, Carl Icahn et Darwin Dawson, détenant à eux deux plus de 15% de l’entreprise. Ils demandaient le départ de Jeff Jacobson et la cession de l’entreprise. Ce dernier point est désormais satisfait mais le CEO reste en place. Il est vrai qu’il aura désormais affaire à un conseil d’administration contrôlé par les Japonais.