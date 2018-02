Nerim a officiellement nommé Xavier Ichier-Beaufils au poste de directeur de la vente indirecte. Ce dernier remplace depuis le mois de septembre Xavier Grossetête qui a repris la direction du channel chez Jaguar Networks. « Cette nomination intervient dans le cadre d’une stratégie de proximité orientée vers les petites et moyennes entreprises sur tout le territoire français. Dans un contexte d’évolution des usages et de migration vers la Fibre, il a pour principale mission d’accompagner les partenaires Nerim dans leur croissance vers un environnement digital simple et intuitif pour 2018 », précise l’opérateur dans un communiqué.

Xavier Ichier-Beaufils possède une solide connaissance du monde des télécoms où il cumule une expérience de 18 ans. De 2000 à 2017, il a en effet occupé chez Verizon Business puis chez Neuf Telecom (devenu entretemps SFR), différents postes de management au sein de la direction commerciale des entités Wholesale de ces deux opérateurs.

Xavier Ichier-Beaufils est diplômé de l’Advanced Management Program en 2014 (EDHEC Business School).