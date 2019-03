A partir du mois de mai, Western Digital va licencier au moins plusieurs centaines de personnes dans le monde, dont plus de 300 employés en Californie, dans le cadre d’un effort de restructuration mondial explique CRN. Les autres sites touchés, ni le nombre de personnes affectées ne sont pas précisés. Les réductions de postes en Californie affecteront des cadres importants tels que des ingénieurs en chef, directeur des finances, directeur de l’ingénierie des microprogrammes, directeur des opérations de vente, vice-président en charge du développement commercial et vice-président chargé du recrutement de talents. Cette information ressort d’une notification adressée à l’Etat de Californie qui impose aux employeurs de l’informer des licenciements massifs.

Un porte-parole de Western Digital, a déclaré dans un communiqué transmis à nos confrères qu’en réponse à un « secteur en constante évolution, la société évaluait et transformait actuellement son activité afin de garantir la valeur ajoutée à ses clients et à ses actionnaires, afin de rester compétitifs en tant qu’un leader de la technologie de données. La taille et la structure appropriées de notre organisation sont l’un des éléments de notre réponse à un secteur en évolution. » Il ajoute que les départs – qui affecteront les sites de San Jose, Milpitas et Irvine – font partie d’une « action de restructuration affectant les employés de divers groupes fonctionnels sur plusieurs sites dans le monde », en précisant que les employés concernés par cette action ont été notifiés.

Au cours de son dernier trimestre, Western Digital avait enregistré un chiffre d’affaires de 4,2 milliards de dollars et une perte nette de 487 millions de dollars. Le CEO Steve Milligan avait alors déclaré dans un communiqué que l’entreprise prenait des mesures pour mieux aligner sa structure de coûts et de charges sur les conditions commerciales à court terme, tout en continuant à fournir des solutions innovantes pour son succès futur.

Au 29 juin 2018, la société employait environ 71.600 personnes dans le monde, selon un document déposé auprès de la US Securities and Exchange Commission.