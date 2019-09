Western Digital va céder son activité IntelliFlash à DDN (DataDirect Networks), un spécialiste de l’intelligence artificielle et de la gestion de données multicloud. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées.

Les deux entreprises ont par ailleurs convenu d’élargir leur partenariat existant au travers d’un accord d’approvisionnement pluriannuel, aux termes duquel DDN augmentera son achat de périphériques de stockage de disques durs et SSD de Western Digital.

Cette cession s’inscrit dans la volonté de Western Digital de se séparer de son activité Storage Systems qui regroupe les activités IntelliFlash et ActiveScale. La firme de Palo Alto précise d’ailleurs dans son communiqué qu’elle a entrepris une exploration des options stratégiques pour ActiveScale. Ces actions lui permettront de se concentrer sur son activité principale de plateformes de stockage, qui comprend la plate-forme OpenFlex et les technologies de stockage liées à la structure.

« Si nous nous projetons dans l’avenir, l’intensification et l’accélération des opportunités de croissance pour IntelliFlash et ActiveScale nécessiteront une attention et des investissements supplémentaires de la part de la direction pour assurer le succès à long terme », explique dans le communiqué Mike Cordano, président et COO de la société. « En recentrant nos ressources consacrées aux datacenters sur nos activités de plateformes de stockage, nous sommes persuadés que le portefeuille de Western Digital sera mieux placé pour saisir les opportunités importantes et générer de la valeur à long terme. »

« Il est important de noter que Western Digital et DDN partagent notre engagement à exécuter une transition en douceur pour toutes les parties prenantes. Western Digital restera l’un des plus gros consommateurs de produits IntelliFlash et les clients continueront à bénéficier du meilleur service et du meilleur support technique possible », précise de son côté Phil Bullinger, vice-président et CEO de la division Data Center Systems de Western Digital.

La transaction devrait être finalisée au cours de cette année civile, sous réserve du respect des conditions de clôture habituelles.