Le grossiste IT britannique a publié les résultats de son premier semestre 2025 clos fin août. Le chiffre d’affaires s’établit à 1,80 Md$ contre 1,85 Md$ un an plus tôt, soit une baisse de près de 3%. Ce tassement des revenus est contrebalancée par une augmentation de la rentabilité. Avec une marge brute qui a progressé de 11% à 12%, le bénéfice brut est en hausse de 6,1 % et atteint 216 M$, tandis que l’EBITDA gagne 16,5 % à 69,5 M$.

Une autre évolution notable est la forte croissance dans le domaine de la cybersécurité. Le chiffre d’affaires a progressé de 22,2% pour atteindre 860 M$. Les revenus du portefeuille de cybersécurité représentent désormais 48% de l’activité du groupe contre 38 % au premier semestre de l’exercice fiscal 24.

L’activité de vente de logiciels enregistre aussi une solide progression de 17,9% et représente 49% de l’activité contre 40% un an plus tôt. Un poids dominant qui permet à Westcon-Comstor de se tourner plus franchement vers des revenus récurrents basés sur des abonnements annuels et des modèles de logiciels en tant que service (SaaS).

« Face à un contexte difficile marqué par des conditions macroéconomiques et de marché incertaines, nous sommes heureux de maintenir notre trajectoire de croissance des bénéfices et d’annoncer une solide performance financière pour le premier semestre de l’année 25 », a commenté dans un communiqué David Grant, PDG de Westcon-Comstor.