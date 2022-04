A l’occasion de son passage sur le plateau de Channelnews, Laura Soultany, Business Developer chez Arrow, vient parler de sécurité IT et détaille plus précisément l’offre de l’un de ses partenaires, WatchGuard.

Pour Laura Soultany, le marché de la sécurité IT était, pendant longtemps, porté par des offres de pare-feu. « Aujourd’hui, une importante évolution s’est produite, notamment en raison de la crise actuelle », poursuit-elle. Pour répondre à cette évolution, l’éditeur de solution de sécurité a construit son offre autour de 4 pôles bien distincts : le MFA, le WiFi sécurisé, la protection des endpoints et les EDR.

Arrow dispose d’une équipe de plusieurs personnes pour accompagner les revendeurs, promouvoir les nouveaux produits WatchGuard et assurer des formations. Le but ? Favoriser la formation et la prise en main des outils WatchGuard.