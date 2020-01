VMware a annoncé son intention d’acquérir Nyansa une startup qui s’appuie sur l’intelligence artificielle et l’apprentissage machine pour l’analyse des réseaux. La transaction devrait être clôturée au cours du premier trimestre fiscal de l’exercice 2020 de VMware.

Basée à Palo Alto, Nyansa, permettra à VMware d’offrir des fonctionnalités de surveillance, de correction et d’optimisation des réseaux de bout en bout au sein de VMware SD-WAN by VeloCloud, afin notamment de mieux garantir le comportement des appareils IoT critiques.

Selon VMware, l’ajout des capacités d’IA/apprentissage machine de Nyansa à son portefeuille de solutions réseaux et de sécurité existant facilitera l’exploitation et le dépannage du réseau de cloud virtuel par les clients et renforcera sa capacité à activer des réseaux auto-réparateurs.

Les conditions d’acquisition n’ont pas été dévoilées. A l’issue de sa dernière levée de fonds il y a deux ans Nyansa était évalué à environ 65 millions de dollars. Intel Capital fait partie des investisseurs et dispose d’un siège au conseil d’administration de la société.

Le CEO de la jeune pousse, Abe Ankumah est un ancien directeur de Meraki. Après l’acquisition de la société par Cisco en 2013, il a travaillé pendant deux mois chez l’équipementier de San Jose en tant que responsable des réseaux cloud avant de cofonder Nyansa.

« L’acquisition de Nyansa accélérera la fourniture par VMware de capacités de surveillance et de dépannage de bout en bout pour les déploiements LAN / WAN au sein de notre solution SD-WAN leader de l’industrie », commente dans un communiqué Sanjay Uppal, vice-président et directeur général de la VeloCloud Business Unit de VMware. « Nyansa est une solution éprouvée qui résout bon nombre des lacunes des solutions spécifiques aux fournisseurs d’aujourd’hui. Nyansa analyse actuellement le trafic réseau des utilisateurs de plus de 20 millions d’appareils clients sur des milliers de sites clients dans des entreprises telles que Tesla, Uber, Lululemon, Rooms To Go, GE Healthcare, l’aéroport international de San Francisco, l’université de Stanford, le Northeast Georgia Healthcare System et bien d’autres. »

Voyance, le produit phare de Nyansa, est une plate-forme AIOps basée sur le cloud. Elle consolide les fonctionnalités clés des outils de surveillance de réseau conventionnels en une plateforme d’analyse comportementale des performances des appareils critiques sur l’ensemble de l’infrastructure.

L’acquisition de Nyansa par VMware intervient moins d’un mois après le rachat par la filiale de Dell Technologies de Pivotal pour 2,7 milliards de dollars.