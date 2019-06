Avec une vision axée sur les réseaux de cloud virtuel, VMware a réalisé plusieurs acquisitions stratégiques dans ce secteur : Nicira, Arkin, PLUMgrid, Bracket et VeloCloud. La filiale de Dell Technologies ajoute à présent à la liste Avi Networks. Les conditions financières de cette acquisition ne sont pas dévoilées.

Avi Networks permettra à VMware d’apporter l’expérience du cloud public à l’ensemble du datacenter au travers d’une architecture distribuée automatisée, évolutive, définie par logiciel et sécurisée. « VMware s’est engagé à rendre le centre de données aussi simple et facile à fonctionner que dans le cloud public, et l’ajout d’Avi Networks au portefeuille croissant de solutions réseaux et de sécurité de VMware nous rapprochera de cet objectif », affirme dans un communiqué Tom Gillis, vice-président et directeur général, Réseaux et sécurité de VMware.

Les fonctions clés d’Avi incluent l’automatisation basée sur des analyses en boucle fermée, des analyses avancées et des informations destinées à la surveillance des performances et au dépannage, ainsi que la possibilité de déploiement dans des environnements on-premise ou multicloud. La plateforme fournit un équilibreur de charge logicielle, un pare-feu applicatif Web intelligent, des fonctions d’analyse et de surveillance avancées ainsi qu’un maillage de service universel, pour permettre une expérience applicative rapide, évolutive et plus intrinsèquement sécurisée selon l’entreprise.

Basée à Santa Clara et fondée par d’anciens dirigeants de Cisco, Avi Networks revendique des centaines de clients parmi lesquels Deutsche Bank, Telegraph Media Group, Cisco et Palo Alto Networks. Sa plateforme livre des applications en ligne pour les paiements, la gestion financière, la vente au détail ou encore le streaming.

Selon CRN, Avi Networks a levé à ce jour 115 millions de dollars auprès d’investisseurs tels que Cisco, DAG Ventures, Greylock Partners et Lightspeed Venture Partners.