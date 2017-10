Gilles Thiebaut, le nouveau PDG de HPE France a fait le buzz ce mardi 17 octobre en allant passer sa matinée dans les locaux clichois de l’intégrateur Activium ID. But de cette visite peu banale – il est rare de voir un PDG se déplacer chez un partenaire, c’est plutôt une prérogative des équipes channel : se faire présenter Activium et les offres sur lesquelles il travaille. L’intégrateur ne compte pas parmi les plus gros partenaires de HPE en France mais il en est très proche et se démarque sur tous les segments stratégiques de son offre. À ce titre, Activium est très attentif aux moindres inflexions stratégiques de son partenaire. Et sur ce point, la vingtaine de collaborateurs issus des équipes commerciales, techniques et avant-vente qui a eu le privilèle de participer à cette matinée d’échange, n’a pas été déçue.

Au cours d’une présentation de près d’une heure, le président de HPE France, qui était accompagné de son directeur du channel Emmanuel Royer et de sa responsable du business partenaires Isabelle Sauvet, leur a détaillé en primeur la stratégie que son entreprise compte décliner sur sa prochaine année fiscale, à compter du 1er novembre. Gilles Thiebaut a ainsi confirmé la réduction de 7 à 4 du nombre de niveaux de management de l’entreprise. C’est cette mesure qui est à l’origine de la suppression de l’échellon européen et, par voie de conséquence, du départ de Gérald Karsenti. Il a aussi annoncé la poursuite du cycle d’acquisitions, qui a déjà conduit au rachat des pépites Simplivity et Nimble. Il a précisé que ces acquisitions viseraient à renforcer son catalogue essentiellement dans trois domaines : l’hybrd IT, l’intelligent Edge (autrement dit tout ce qui relève des objets connectés, du traitement de données, de la mobilité…) et les services. Enfin, il a annoncé une intégration plus forte des offres des sociétés rachetées au sein de son catalogue existant.