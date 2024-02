Un an après le lancement de sa solution de virtualisation de PC pour petites et moyennes entreprises, la jeune pousse française Weytop a décidé de faire évoluer sa proposition de valeur pour tenir compte de l’appétit de ses partenaires pour l’hybride. Sa solution, qui était initialement proposée exclusivement sur son infrastructure souveraine, peut désormais être supportée sur les infrastructures bâties par ses partenaires ou directement sur les infrastructures des clients.

« Très vite, des projets nous ont fait pivoter, expose Loïc Poujol, directeur des opérations et cofondateur de Weytop. Les volumes de données en jeu, leur criticité et les motivations de principe des clients nous ont convaincu de développer une offre hybride ».

Avec l’ouverture sur l’hybride, le modèle économique a évolué. Désormais, plus que le nombre de machines virtuelles, c’est le nombre de serveurs allumés qui est déterminant pour la facturation.

Une stratégie payante qui s’est traduite par la signature de plusieurs contrats de partenariats. Depuis l’été dernier, une déclinaison verticale de sa solution figure ainsi au catalogue d’Orange Business pour adresser le marché des collectivités. L’éditeur a aussi développé un partenariat avec Unowhy sur le marché de l’Éducation.

Et plusieurs autres fournisseurs de services hébergés testent actuellement sa solution. L’éditeur a développé à leur intention un système d’administration centralisé pour gérer les mises à jour et la maintenance de leurs machines virtuelles.

Au passage, le passage à l’hybride a permis à l’éditeur de se positionner sur des projets de plus grande taille.

Aujourd’hui, Weytop revendique environ 2.500 machines virtuelles en production, 25 clients actifs – principalement dans les secteurs éducatifs (lycées, écoles post-bac), la création graphique (studios d’animation et cabinets d’architecte) – et l’emploi d’une quinzaine de personnes (équivalents temps plein), dont 8 salariés. L’entreprise, qui a déjà deux levées de fonds à son actif – l’une de 450 k€ en 2022 et l’autre de 850 k€ en 2023 – vise l’équilibre d’exploitation en septembre 2024.

Trois questions à Loïc Poujol

Channelnews : Votre promesse de départ était de libérer les clients des contraintes d’infrastructure liées à l’installation et la maintenance d’un parc de PC. Or l’évolution vers l’hybride implique pour les clients d’investir dans des infrastructures (serveurs, stockage, réseaux) et de les maintenir.

Loïc Poujol : C’est exact et de nombreux clients restent attachés à cette promesse. Les clients intéressés par l’hybride disposent généralement déjà d’infrastructures et d’équipes de maintenance (souvent externes en phase avec notre modèle indirect). Le choix d’internaliser permet donc d’optimiser l’infrastructure existante sans investissement excessif.

Channelnews : Finalement quel est le bénéfice pour le client final ? Sans compter que pour accéder à son poste de travail cloud, il faut tout de même un terminal dont il faut prendre en compte le coût de possession. À quelles conditions le Cloud PC s’avère plus intéressant qu’un PC traditionnel ?

Loïc Poujol : C’est surtout un autre service. Si le client n’a aucune difficulté avec son parc de PC physique, alors aucun intérêt à penser à la solution Weytop. Avant de parler coûts, les bénéfices pour le client sont :

l’augmentation de la durée de vie de ses équipements

la simplification de la gestion du parc (sauvegarde, restauration, gestion des modèles)

l’évolutivité de la solution et la certitude d’avoir les ressources adaptées même ponctuellement

une augmentation radicale de la sécurité surtout en mobilité

une expérience utilisateur non dégradée y compris sur les applications graphiques exigeantes en calcul

À ceci s’ajoutent des usages innovants comme la prise en main à distance et la supervision de groupe.

Channelnews : Face aux géants de l’IT tels que VMware, Citrix, Microsoft qui ont des offres abouties en la matière, quels sont vos principaux arguments pour vous distinguer ?

Loïc Poujol : La souveraineté est un élément clé mais il n’est pas le seul. L’expérience utilisateur est le second axe différenciant. Les principaux atouts de Weytop sont :