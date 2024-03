L’association professionnelle internationale ISACA-AFAI, visant à améliorer la maîtrise et la gouvernance des systèmes d’information (SI), annonce la nomination de Virginie Cuvilliez au poste de présidente en France. Auparavant secrétaire générale, elle succède désormais à Vincent Manière qui dirigeait l’association en France depuis 2020. Un communiqué précise que l’ISACA-AFAI regroupe plus de 170.000 membres dans 188 pays.

Agée de 46 ans et forte de plus de 20 ans d’expérience en audit et conseil, Virginie Cuvilliez est actuellement responsable du département d’audit IT au sein du cabinet RSM. Elle a également la responsabilité de l’offre ‘blockchain et crypto-actifs’ en France. Elle détient les certifications COBIT5 (gouvernance IT), CRISC (IT Risks), CDPSE (Data Privacy) et CISA (Audit informatique).

Diplômée de la SKEMA Business School, elle enseigne dans cette école un module de gouvernance du SI et digitalisation du Master spécialisé « Contrôle de gestion, Audit et Système d’Information ».