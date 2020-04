Le pic de la crise sanitaire passé, les entreprises IT doivent commencer à réfléchir à leur stratégie de sortie de déconfinement. Comment vont-elles aborder la sortie de crise ? Le témoignage de Vighen Papazian, président de l’entreprise de services numériques Infodis.

Channelnews : Quand pensez-vous que votre entreprise Infodis pourra reprendre une activité à peu près normale ? À quelles conditions ?

Vighen Papazian : Nous dépendons des décisions de nos clients pour la reprise des activités. À ce jour peu de clients envisagent un retour sur leurs sites en tout cas dans les sièges sociaux. La plupart prévoient un retour progressif entre juin et aout

Channelnews : Sur quelles activités misez-vous en priorité en sortie de déconfinement ?

Vighen Papazian : Notre préoccupation est de remettre au travail le plus vite possible les personnes en chômage partiel.

Channelnews : Vous attendez-vous à devoir réduire la voilure par rapport à l’avant-Covid ?

Vighen Papazian : Bien-sûr. Nous avions prévu un plan d’embauche ambitieux de 180 personnes avant Covid. Pour le moment nous envisageons déjà de remettre tout le monde au travail

Channelnews : Quelles initiatives envisagez-vous pour soutenir l’activité de votre société dans un environnement économique profondément dégradé ?

Vighen Papazian : Nous continuons à investir et nous n’avons pas voulu différer l’ouverture de notre centre de Services à Amiens prévu en juin et qui sera opérationnel cet été.

Channelnews : Constatez-vous des défauts de paiement ou des allongements des délais de paiement de la part des clients ? Si oui quels sont les typologies de clients et les secteurs les plus problématiques et comment envisagez-vous de vous en prémunir ?

Vighen Papazian : Non pas de problèmes particuliers.

Channelnews : Quelles initiatives votre entreprise prend-elle (ou envisage-t-elle de prendre) pour préserver sa trésorerie ? Avez-vous (ou prévoyez-vous d’avoir) recours aux différents dispositifs mis en place par le gouvernement (prêts garantis, fonds de solidarité…) ?

Vighen Papazian : Oui nous envisageons, à titre de précaution en vue d’une baisse d’activité, de recourir au dispositif PGE (Prêt garanti par l’État). Le principal amortisseur utilisé à ce jour reste le chômage partiel mais nous n’avons toujours rien perçu en remboursement à ce jour.

Channelnews : À quelles évolutions majeures du marché IT vous attendez-vous après le déconfinement ?

Vighen Papazian : Après un temps d’arret des projets en 2020, en 2021 on devrait accélérer les migrations vers le Cloud pour favoriser et amplifier le télétravail et les PCA

Témoignage recueilli par courriel le 22 avril 2020