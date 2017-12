Le marché des wearables se porte bien, merci pour lui. De 113,2 millions d’unités livrées en 2017, on devrait passer à 222,3 millions d’unités écoulées en 2021, soit un taux de progression annuel moyen de 18,4%. C’est du moins ce qu’estime IDC qui publie son traditionnel Worldwide Quarterly Wearable Device Tracker. Selon ce document, les wearables les plus populaires sont les bracelets de base tels que le Xiaomi mi Band ou le Fitbit Charge. Cependant ces appareils, considérés désormais comme des marchandises banales, ne connaîtront plus d’ici 2021 qu’une modeste croissance à un chiffre estime le cabinet qui anticipe en revanche une forte progression des montres (basiques ou intelligentes). Leurs livraisons devraient passer de 61,5 millions d’unités en 2017 à 149,5 millions d’exemplaires en 2021, à condition toutefois que les marques de prestige et la connectivité cellulaire des montres intelligentes donnent le ton. « Le passage des bracelets aux montres apportent de nouvelles opportunités en termes de revenus aux fournisseurs et aux distributeurs dans la mesure où le prix de vente moyen augmente », estime Jitesh Urbani, analyste de recherche Mobile Device Tracker chez IDC. « Cependant, le combat mené pour aller au-delà de la santé et de la forme physique se poursuit. Convaincre les consommateurs à dépenser plus pour les nouveaux usages qui ne sont pas forcément évidents comporte des risques. C’est là que les marques de luxe avant-gardistes ont toutes les chances de briller. A condition toutefois que leur clientèle ne donne pas la priorité aux fonctionnalités. »

La simplicité et le prix abordable des bracelets basiques rend ceux-ci accessibles, particulièrement dans les pays émergents. Bien qu’elle représente aujourd’hui la majorité des livraisons (39,8%), cette catégorie ne devrait plus peser que 21,5% des ventes en 2021 si l’intérêt pour les montres se poursuit. Les montres basiques qui ne sont en fait qu’une évolution des trackers pour fitness tout en offrant un design plus séduisant devraient participer à ce mouvement. Toutefois, insiste IDC, l’éducation du consommateur quant à leur utilité est un défi qui reste encore à relever.

Les montres intelligentes, Apple Watch en tête, devraient voir leurs livraisons passer de 31,6 millions d’exemplaires en 2017 à 71,5 millions d’unités en 2021. Un des moteurs de cette évolution est l’abandon des montres basiques de localisation pour enfants (un phénomène qui touche essentiellement la Chine) pour des montres plus sophistiquées qui permettent aux jeunes de jouer, de lancer des applications et de communiquer avec la famille et les amis.

Les vêtements connectés (notamment les chaussures qui comptent le nombre de pas) connaîtront une forte progression mais, du fait de leur prix élevé resteront destinés à une élite.

Quant aux dispositifs prêt-à-porter tels que les écouteurs sans fil et sans prise jack, ils verront leurs ventes bondir de 58,5 % pour atteindre 10,6 millions d’unités en 2017.

Worldwide Wearables Forecast, Product Category Shipments, Market Share and CAGR, 2017 and 2021 (shipments in millions) Product Category 2017 Shipments* 2017 Market Share* 2021 Shipments* 2021 Market Share* 2017–2021 CAGR Basic Wristbands 45.0 39.8% 47.7 21.5% 1.5% Basic Watches 29.9 26.4% 78.0 35.1% 27.1% Smart Watches 31.6 27.9% 71.5 32.1% 22.7% Clothing 2.4 2.1% 11.5 5.2% 48.7% Earwear 1.7 1.5% 10.6 4.8% 58.5% Others 2.7 2.4% 3.0 1.3% 2.9% Total 113.2 100.0% 222.3 100.0% 18.4% Source: IDC Worldwide Quarterly Wearable Device Tracker, December 20, 2017

* Note: All figures represent forecast data.