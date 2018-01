Le distributeur à valeur ajoutée Miel et Vade Secure, spécialiste de la sécurisation des e-mails annoncent la signature d’un accord de distribution pour le marché français. Vade Secure, qui revendique 400 millions de boîtes protégées dans le monde et des milliards de données traitées chaque jour, a développé une technologie prédictive de pointe, utilisant l’intelligence artificielle et le machine learning pour détecter et bloquer, dès la première attaque, toutes les menaces connues et inconnues. Les clients bénéficient d’un filtre e-mails mis à jour en permanence. La solution de l’éditeur français est destinée à protéger les boîtes mails contre tous types de menaces, y compris polymorphes : o-day, ransomwares, malwares, phishing, spear phishing, etc.

« Miel est devenu spécialiste de la cybersécurité depuis plusieurs années en distribuant les solutions les plus performantes avec des références telles que Palo Alto Networks, ForeScout, Gemalto SafeNet, Netskope, Bomgar, LogPoint, Corero, Citrix NetScaler, Ivanti… La sécurité des emails et la protection avancée contre le phishing étaient les briques manquantes pour nous, or nous savons que plus des trois quarts des attaques pénètrent par ce biais. L’équipe technique de Miel était déjà fan de Vade Secure, pour sa simplicité et son efficacité », explique dans un communiqué Jean-Baptiste Pommé, directeur général du VAD.

Miel va s’attacher à promouvoir ces technologies auprès de ses partenaires et faire monter en compétence leurs commerciaux et personnels techniques. Le sujet sera abordé également avec les DSI et cloud providers que les équipes de Miel suivent au quotidien, et lors des prochains évènements et clubs de décideurs dont fait partie le distributeur.

Fondé en 2008 et basé à Hem près de Lille, Vade Secure (anciennement Vade Retro) possède des bureaux aux Etats-Unis, au Canada, en France, en Chine, au Japon et des laboratoires R&D en Amérique du Nord et en France. L’éditeur annonce plus de 4.000 clients à travers le monde. Il a signé des contrats OEM avec Cisco et Microsoft.