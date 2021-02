USERCUBE, éditeur d’une solution de Gestion et de Gouvernance des Identités (IGA), résiste à la crise et réalise une nouvelle croissance en 2020. USERCUBE enregistre une croissance de 50 % de ses volumes de vente réalisés en direct par ses équipes commerciales, mais également au travers de son réseau de partenaires intégrateurs en France et à l’international.

La forte accélération de USERCUBE s’explique également par le développement exponentiel des projets de gestion des identités réalisés en mode SaaS. Sur ce point, USERCUBE est le seul éditeur français à proposer une solution native 100 % Saas. De plus, au-delà de la technologie, USERCUBE a démontré une nouvelle fois sa résilience et sa capacité à s’adapter en continu en fonction des éléments externes. Ainsi, les équipes ont pu rapidement basculer en télétravail, sans chômage partiel, dans les meilleures conditions et sans altérer la qualité des projets délivrés aux clients.

Toute cette organisation a été rendue possible grâce aux investissements réalisés et à la politique qualité mise en œuvre dans le cadre de la certification ISO27001 que l’éditeur a obtenue en 2019 et renouvelée en 2020. Enfin, ces solides performances associées à une bonne gestion ont permis à la société de renforcer sa trésorerie alors que la structure de coûts a baissé, ce qui a augmenté significativement l’EBITDA de l’éditeur.

Christophe Grangeon, cofondateur de USERCUBE « Pendant le 1er confinement, nous avons eu le temps de revoir de fond en comble notre stratégie. Une fois les revenus et la trésorerie sécurisés, nous avons décidé d’appliquer l’adage de Churchill « Never let a good crisis go to waste ». Cela s’est traduit par une remise à plat complète de notre stratégie de Go to Market, l’accélération de notre pratique de Customer Success Manager et la bascule de notre base installée vers le SaaS. En parallèle, nous avons repris les embauches à partir de l’été aussi bien en R&D qu’en marketing. L’année 2020 aura été une année pivot pour USERCUBE avec la mise en place des fondations de la prochaine phase d’hyper croissance. L’année 2021 démarre avec un plan d’embauche de plus de 15 personnes, majoritairement en R&D, l’accélération de notre stratégie partenaires et surtout la préparation de notre implantation aux USA qui est prévue à l’été. Cette phase de transformation est passionnante pour les dirigeants, mais aussi pour les collaborateurs qui la vivent. »