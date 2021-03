Unit4 va tomber cet été dans l’escarcelle de Ta Associates associé pour l’opération à Partners Group. Les deux investisseurs vont dépenser 2 milliards de dollars pour s’offrir l’éditeur néerlandais de solutions ERP.

Le CEO d’Unit4, Mike Ettling, continuera à diriger l’entreprise avec l’équipe de direction eactuelle.

« Notre partenariat avec TA and Partners Group ne pouvait pas arriver à un meilleur moment. Avec le lancement d’ERPx, notre plateforme ERP cloud native de nouvelle génération, l’expansion de notre écosystème mondial de partenaires, la création d’une communauté de clients forte et viable avec Community 4U, et un investissement « humain » plus profond dans nos marchés de base en croissance, Unit4 va enregistrer une croissance spectaculaire lors de cette prochaine phase de notre parcours », déclare le dirigeant dans un communiqué.