Depuis le départ en 2014 du fondateur de la société, Chris Ouwinga, qui avait dirigé la société pendant la bagatelle de 39 ans avant de la céder à Advent International, Unit4 a changé plusieurs fois de CEO. A José Duarte, qui avait pris la relève, a succédé Stephan Sieber en 2016, alors Executive Vice President de la société et ancien directeur chez SAP Suisse. Ce dernier quitte à son tour l’éditeur néerlandais d’ERP pour se « concentrer sur ses projets » selon la formule consacrée. Il cède son fauteuil à Mike Ettling, précédemment président de l’éditeur de solutions de gestion du capital humain en mode SaaS SAP Successfactors. Ce Britannique diplômé de la London Business School, qui officie par ailleurs dans plusieurs entreprises en tant qu’administrateur, investisseur et/ou conseiller (comme c’est le cas chez PeopleDoc), a à son actif une profusion de postes de direction dans des entreprises comme KPMG, EDS ou Unisys.

« Mike endosse ce rôle de dirigeant à un moment charnière et plein d’opportunités pour Unit4. Notre marché bénéficie actuellement d’un bel élan, comme en témoignent les 26 % d’augmentation de chiffre d’affaires du secteur Saas au niveau mondial en 2018, réalisé en concentrant nos efforts sur les entreprises orientées humain et en étendant notre proposition de valeur à plusieurs verticaux stratégiques clés. Les qualités de dirigeant de Mike, son expérience et sa passion pour le développement de logiciels innovants pour les entreprises orientées humain seront très précieuses pour Unit4 alors que nous nous apprêtons à gravir un nouvel échelon », indique dans un communiqué le président du comité de direction de l’éditeur, Leo Apothker, l’ancien CEO d’HP, aujourd’hui reconverti en administrateur de plusieurs entreprises (Sterna, GTNexus, PlanetFinance…).

« Je suis ravi et très honoré de prendre mes nouvelles fonctions chez Unit4 dans un contexte où la demande pour des solutions numériques efficaces atteint des sommets. J’ai hâte de pouvoir permettre à nos clients de valoriser leurs équipes et de communiquer avec leurs employés afin de mettre en place avec succès leurs transformations numériques. Je travaillerai avec notre équipe innovante et internationale pour consolider la position de leader de Unit4 dans le secteur des applications d’entreprise pour le tertiaire et les entreprises orientées humain », affirme dans le même communiqué Mike Ettling.

Précisons que Stephan Sieber restera dans l’entreprise « pendant une période de transition avant de quitter Unit4 ».