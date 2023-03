Produits et solutions

La start-up TechUpClimate déploie CarbonScore, une plateforme Saas (Software as a service) qui incite aux actions écoresponsables dans l’entreprise en en renforçant l’aspect ludique. Elle dispose d’un tableau de bord (cf. photo) pour visualiser l’évolution du taux d’engagement des personnes participantes – en fonction des objectifs bas carbones de l’entreprise – mais en respectant l’anonymat.

« Notre mission ? Fournir des technologies non polluantes pour mettre un contrôle sur la croissance des émissions du numérique dans notre quotidien. Tout simplement parce que la pratique des écogestes n’est pas suffisante », déclare Fabien Scolan, CTO et cofondateur de TechUpClimate, dans un communiqué. La croissance de l’impact des émissions numériques en entreprise est en effet de 8% par an tandis que le numérique représente au moins 4% des émissions de CO2 au niveau mondial.

L’outil CarbonScore est utilisé en France par des entreprises telles que Infiny Link, Sonergia, Rémy Cointreau, Eco CO2, Bworkshop, Banques Populaires, Aerow. « Le déploiement de la version industrielle de CarbonScore avec le soutien de la région Île-de-France est une première étape structurante dans notre développement et confirme la portée innovante de notre solution de rupture », estime Jean Christophe Bories, président de TechUpClimate.

L’application sera amenée à être déployée à l’international.

Ingénieur de formation (ENSEA), Jean-Christophe Bories a 35 ans de métier dans la direction de projets informatiques. En fin de carrière, il s’est interrogé sur l’impact environnemental des usages numériques. Le concept de CarbonScore lui est venu à l’occasion d’un concours d’innovation environnementale. « Lancer (ensuite) une start-up avec un but environnemental s’est imposé comme une évidence. Ma priorité est d’engager de jeunes collaborateurs et ainsi de préparer l’avenir vers un monde plus écoresponsable. » Le communiqué précise qu’il développe par ailleurs – en tant que conseiller municipal à Pontoise (95) – des actions en faveur de la biodiversité.