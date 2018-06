reBuy, le site en ligne pour l’achat et la vente de produits électroniques reconditionnés, a mené une étude avec YouGov auprès des Français afin de cerner leurs habitudes et leur maturité en matière de recyclage et de reconditionnement des appareils électroniques. Il en ressort qu’un peu plus d’un quart des habitants de l’Hexagone (28 %) offrent une seconde vie à leurs appareils électroniques en les recyclant. En revanche, beaucoup de ces produits dorment encore dans les placards, puisque 19 % des personnes interrogées avouent les conserver chez eux, même lorsqu’ils ne s’en servent plus. Cette habitude est d’ailleurs particulièrement marquée chez les 18-24 ans. Les personnes âgées de plus de 55 ans répondent quant à elles majoritairement qu’elles les recyclent (31 %).

Cette étude révèle également que 31 % des Français, dont 43 % âgés de 18 à 34 ans, ont un jour acheté un produit électronique reconditionné. En revanche, 64% des personnes interrogées n’en n’ont jamais acquis. Les plus rétifs sont les plus de 55 ans (70 % n’ont jamais franchi le pas). Parmi les Français n’ayant jamais acheté de produits reconditionnés, 33 % d’entre eux affirment avoir peur de la qualité et de possibles pièces défectueuses. On notera que beaucoup de personnes interrogées (22%) n’ont tout simplement pas le réflexe d’acheter de tels produits.

Qu’il s’agisse de la revente ou de l’achat, le téléphone mobile est incontestablement le produit électronique le plus populaire auprès des Français puisque 32 % d’entre eux le citent comme l’appareil qu’ils seraient le plus susceptibles de revendre. Par ailleurs, ils sont 29 % à se dire prêts à en acheter un téléphone reconditionné.