TD Synnex annonce la nomination de Bas Scheepens au poste de vice-président Europe de Maverick, sa division spécialisée couvrant l’audiovisuel professionnel, la collaboration et la signalétique numérique. Il succède à Andy Evans qui occupait le poste depuis juillet 2023. Dans son nouveau rôle, il dirigera la stratégie de croissance globale de Maverick en Europe.

Bas Scheepens a rejoint TD Synnex en 2008 avec l’acquisition du distributeur ETC. il a occupé plusieurs postes clés, notamment de directeur de Datech Solutions pour le Benelux, le Royaume-Uni et l’Irlande et, dernièrement, de directeur principal d’Advanced Solutions pour le Benelux. Auparavant, il a travaillé 6 ans chez HP, lui permettant d’acquérir une expérience coté fabricant et distributeur.

« Au cours de mon parcours chez TD Synnex, j’ai été témoin du rôle essentiel joué par Maverick pour accélérer l’adoption des solutions de collaboration intelligente, de d’affichage dynamique et d’autres technologies émergentes parmi nos partenaires », déclare le nouveau vice-président. « Je suis enthousiaste face aux opportunités qui s’annoncent. Nous disposons d’un portefeuille technologique inégalé, d’une présence étendue dans 20 pays en Europe et d’une culture véritablement centrée sur le client qui permettra à nos partenaires de se développer dans un paysage technologique en pleine transformation. »

« Perspicace et stratégique, il est parfaitement équipé pour diriger TD Synnex Maverick vers une plus grande innovation et spécialisation, tout en étendant sa portée pour permettre à davantage de PME de tirer parti de l’expertise unique de Maverick sur le marché », commente Hugo Graça, vice-président senior des solutions spécialisées en Europe chez TD Synnex. « Le secteur de la collaboration est un domaine dynamique et en constante évolution, et nous sommes ravis d’investir dans sa croissance future. »